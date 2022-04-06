RT: СБУ готова расстреливать украинцев за пособничество РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует убивать мирных жителей за «пособничество» России. Это следует из перехваченного телефонного разговора между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем.
«Сотрудник СБУ говорит, что готовит убийство нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за „пособничество“ России. Бондаренко в разговоре просил данные „трех-четырех граждан, сколько получится“, сотрудничавших с ВС России», — пишет RT со ссылкой на телефонный разговор.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
Служба безопасности Украины (СБУ) планирует убивать мирных жителей за «пособничество» России. Это следует из перехваченного телефонного разговора между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем. «Сотрудник СБУ говорит, что готовит убийство нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за „пособничество“ России. Бондаренко в разговоре просил данные „трех-четырех граждан, сколько получится“, сотрудничавших с ВС России», — пишет RT со ссылкой на телефонный разговор. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.