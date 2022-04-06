RT: СБУ готова расстреливать украинцев за пособничество РФ

В СБУ ищут людей, которые помогали российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует убивать мирных жителей за «пособничество» России. Это следует из перехваченного телефонного разговора между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем.

«Сотрудник СБУ говорит, что готовит убийство нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за „пособничество“ России. Бондаренко в разговоре просил данные „трех-четырех граждан, сколько получится“, сотрудничавших с ВС России», — пишет RT со ссылкой на телефонный разговор.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.