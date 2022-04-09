09 апреля 2022

Экономист назвал реальный курс рубля

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Курс в 74 рубля за доллар выгоден Минфину РФ, считает Артем Тузов Фото:
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Реальный курс национальной валюты в России — 74 рубля за доллар. Такое мнение высказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», экономист Артем Тузов.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», — сказал Тузов в беседе с агентством «Прайм».

Ранее курс доллара упал до 73 рублей впервые с ноября 2021 года. Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов заявил, что на фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс может продолжить падение до 60 рублей за доллар. Курс евро также опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года.

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Реальный курс национальной валюты в России — 74 рубля за доллар. Такое мнение высказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», экономист Артем Тузов. «В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», — сказал Тузов в беседе с агентством «Прайм». Ранее курс доллара упал до 73 рублей впервые с ноября 2021 года. Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов заявил, что на фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс может продолжить падение до 60 рублей за доллар. Курс евро также опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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