Курс доллара рухнул вслед за евро

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Курс доллара опустился до 73 рублей Фото:
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Курс доллара упал до 73 рублей впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

«Курс доллара опустился до 73 рублей. Это произошло впервые с 19 ноября 2021 года», — сообщается на сайте Мосбиржи.

Сегодня также рекордно упал курс евро. Европейская валюта опустилась ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова, экономиста Дениса Домащенко, укреплению рубля способствуют высокая комиссия на покупку долларов, евро и фунтов и обязательство продавать экспортерами 80% валютной выручки, пишет RT.

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Курс доллара упал до 73 рублей впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. «Курс доллара опустился до 73 рублей. Это произошло впервые с 19 ноября 2021 года», — сообщается на сайте Мосбиржи. Сегодня также рекордно упал курс евро. Европейская валюта опустилась ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года. По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова, экономиста Дениса Домащенко, укреплению рубля способствуют высокая комиссия на покупку долларов, евро и фунтов и обязательство продавать экспортерами 80% валютной выручки, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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