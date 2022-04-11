В Китае обвинили США в лицемерии из-за санкций против России

Санкции США нарушают их собственные ценности, пишет Global Times Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США в отношении России являются лицемерием, так как предают все западные демократические ценности. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Санкции США разоблачают их лицемерие. Все, от российских лидеров, элиты, финансов, экономики, торговли, вооруженных сил, науки, искусства, спорта и даже животных, подверглось беспрецедентным санкциям. США и их союзники даже конфисковали активы и имущество российских граждан, хранящиеся за границей. Это прямое „предательство“ тех ценностей, которые Запад уже давно отстаивает, а именно, что личная собственность является неприкосновенным и священным правом. Это не что иное, как грабеж», — пишет Global Times.

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Евросоюз ввел уже пять пакетов санкций, часть из которых — персональные. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «незаконные» санкции Запада «могут быть квалифицированы как акт агрессии против России», пишет RT.