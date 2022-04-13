В Курской области со стороны Украины обстреляли пропускной пункт на границе с РФ. Вооруженные силы России полностью освободили морской порт Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 апреля
- В деревне Гордеевка Курской области был обстрелян пропускной пункт на границе с Украиной. Российские пограничники подавили нападение ответным огнем. Позже Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по центрам принятия решений в Киеве в случае повторения диверсий ВСУ на территории РФ.
- Министерство обороны РФ заявило о полном освобождении морского порта Мариуполя от боевиков «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Все заложники, удерживавшиеся нацистами на портовых судах, освобождены, заявил глава ведомства.
- Следственный комитет России раскрыл личности 24 наемников из Грузии, воюющих на Украине. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять захваченного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на военнопленных солдат ВСУ. В Кремле ответили, что РФ не рассматривает возможность обмена по причине того, что Медведчук не является гражданином России. Позже жена задержанного обратилась к Зеленскому с просьбой об освобождении мужа.
- Вооруженные силы Украины держат в заложниках 200 человек в Николо-Васильевском монастыре в Донецкой области. По информации жителя монастыря, украинские военные блокируют им доступ к гуманитарной помощи и обстреливают при попытке выйти за пределы здания.
- Киев может совершить новую провокацию, устроив взрыв на химических заводах и обвинив в этом РФ. Об этом URA.RU заявил капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Украина готовит инсценировки в населенных пунктах Сумской области. По ее мнению, Киев используют фейки о действиях ВС РФ, чтобы отвести внимание от собственных преступлений.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение жителей и территорий республик Донбасса. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, считают в ведомстве, российская спецоперация спасла мирных жителей ДНР и ЛНР.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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