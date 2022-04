СМИ: российские средства гигиены вытеснят иностранные бренды

Российские производители средств гигиены могут значительно увеличить объемы производства для замещения таких импортных брендов, как Zewa, Libresse и Always. Для этого Фонд развития промышленности (ФРП) начал принимать заявки на льготные займы таким компаниям. Всего там рассчитывают выдать бизнесу 1,5 млрд рублей. «Российские производители средств гигиены могут увеличить производство для замещения импортных брендов — Zewa, Libresse, Always и других. На такой результат рассчитывают в ФРП, который начал прием заявок на льготные займы компаниям, в том числе производителями гигиенических средств. В организации планируют выделить на это 1,5 млрд рублей», — пишут «Известия». Сообщается, что некоторые производители с такой поддержкой могут увеличить объемы производства на 65%. Фонд уже одобрил займы 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Предполагается, что перечисленные организации нарастят выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. Компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) планирует увеличить объемы изготовления женских прокладок на 64%. «В конце мая предприятие откроет новую линию по выпуску прокладок мощностью 300 млн единиц в год», — рассказал гендиректор Михаил Срапионов. Наращивание мощностей позволит отечественным компаниям не только нарастить долю своих товаров и снизить зависимость от импорта, но и предложить их по более низкой цене, чем у зарубежных брендов. Сократить стоимость продукции позволит использование российского сырья. Так, только «Хайдженик» планирует использовать отечественную целлюлозу и поднять уровень локализации с 40 до 70-75%. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. О возможном уходе заявила американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как Always, Pampers, Tide и Oral-B. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.

