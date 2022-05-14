Авиакомпаниям запретили летать на юг России до конца июня

14 мая 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

В России могут продлить бесполетный режим до 30 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU В центральной и южной России могут продлить запрет на полеты авиакомпаний до 30 июня. Об этом сообщил оператор авиаперевозчика «Уральские авиалинии» клиенту. «У нас распоряжение отмены до 30 июня», — ответил пользователю оператор компании. Снимок переписки опубликован в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Автор также отметила, что запрет на перелеты для уральского перевозчика распространится, вероятно, и на другие города. Ранее Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов для 11 аэропортов России до 19 мая 2022 года. Ограничения были введены из-за близкого расположения городов к границе с Украиной, где РФ проводит спецоперацию по демилитаризации страны. фото: telegram-канал «Кровавая барыня» Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В центральной и южной России могут продлить запрет на полеты авиакомпаний до 30 июня. Об этом сообщил оператор авиаперевозчика «Уральские авиалинии» клиенту. «У нас распоряжение отмены до 30 июня», — ответил пользователю оператор компании. Снимок переписки опубликован в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Автор также отметила, что запрет на перелеты для уральского перевозчика распространится, вероятно, и на другие города. Ранее Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов для 11 аэропортов России до 19 мая 2022 года. Ограничения были введены из-за близкого расположения городов к границе с Украиной, где РФ проводит спецоперацию по демилитаризации страны.