Авиакомпаниям запретили летать на юг России до конца июня

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В России могут продлить бесполетный режим до 30 июня Фото:

В центральной и южной России могут продлить запрет на полеты авиакомпаний до 30 июня. Об этом сообщил оператор авиаперевозчика «Уральские авиалинии» клиенту.

«У нас распоряжение отмены до 30 июня», — ответил пользователю оператор компании. Снимок переписки опубликован в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Автор также отметила, что запрет на перелеты для уральского перевозчика распространится, вероятно, и на другие города.

Ранее Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов для 11 аэропортов России до 19 мая 2022 года. Ограничения были введены из-за близкого расположения городов к границе с Украиной, где РФ проводит спецоперацию по демилитаризации страны.

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В центральной и южной России могут продлить запрет на полеты авиакомпаний до 30 июня. Об этом сообщил оператор авиаперевозчика «Уральские авиалинии» клиенту. «У нас распоряжение отмены до 30 июня», — ответил пользователю оператор компании. Снимок переписки опубликован в telegram-канале журналистки Ксении Собчак. Автор также отметила, что запрет на перелеты для уральского перевозчика распространится, вероятно, и на другие города. Ранее Росавиация сообщила о продлении режима временного ограничения полетов для 11 аэропортов России до 19 мая 2022 года. Ограничения были введены из-за близкого расположения городов к границе с Украиной, где РФ проводит спецоперацию по демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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