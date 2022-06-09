В Молдавии рискнули принимать грузы с топливом через Черное море

10 июня 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Молдавский порт Джурджулешты на Дунае решил принимать нефтепродукты в приоритетном порядке из-за всяческих проблем с поставками горючего. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии 9 июня. «Джурджулештский порт должен будет в приоритетном порядке принимать грузы с топливом, предназначенным для импорта в страну. Чтобы получить приоритет, перевозчик должен минимум за 48 часов подать письменный запрос в администрацию терминала, указав объем груза», — передала пресс-служба правительства, пишет ТАСС. Ранее президент Молдавии Майя Санду пожаловалась на то, что импортеры перестали поставлять продукцию через украинские порты, а экспортеры не могли передавать товары на восточные рынки. Лидер страны сказала, что государству важна помощь европейских партнеров. По ее словам, их страна одной из наиболее пострадавших из-за конфликта на Украине. президент США Джо Байден обвинил Путина в росте цен на еду и топливо. В другом своем выступлении американский лидер заявил, что президент России виноват в инфляции в Соединенных Штатах и росте стоимости бензина. США отказались от нефти и газа из России, а также ввели другие антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Позже президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не несет ответственности за мировой кризис.