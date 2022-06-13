13 июня 2022

В Кремле раскрыли главную цель спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Защита ДНР и ЛНР является приоритетной целью России в спецоперации Фото:

Главная цель спецоперации России на Украине — защита ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе РИА «Новости».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.

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Главная цель спецоперации России на Украине — защита ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе РИА «Новости». Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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