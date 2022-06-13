В Кремле раскрыли главную цель спецоперации

Защита ДНР и ЛНР является приоритетной целью России в спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главная цель спецоперации России на Украине — защита ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе РИА «Новости».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.