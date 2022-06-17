Экономист: «Тинькофф» решил обогатиться за счет россиян

17 июня 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

«Тинькофф» обогащается за счет клиентов, заявил экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Тинькофф Банк» взымает комиссию с валютных переводов менее 200 долларов США в размере всей суммы, и это может быть обогащением кредитной организации за счет клиентов. Такое мнение высказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Банк осуществляет планомерную и последовательную деятельность по избавлению от валютных счетов физических лиц. Политика банка становится весьма малопрогнозируемой, складывается впечатление, что он решает задачи по быстрому увеличению доходов нестандартными методами», — отметил он в интервью «Ридусу». 16 июня стало известно, что «Тинькофф» установил новый минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов. Нововведение вступило в силу в тот же день. Кроме того, пресс-служба банка предупредила о появлении комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

«Тинькофф Банк» взымает комиссию с валютных переводов менее 200 долларов США в размере всей суммы, и это может быть обогащением кредитной организации за счет клиентов. Такое мнение высказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Банк осуществляет планомерную и последовательную деятельность по избавлению от валютных счетов физических лиц. Политика банка становится весьма малопрогнозируемой, складывается впечатление, что он решает задачи по быстрому увеличению доходов нестандартными методами», — отметил он в интервью «Ридусу». 16 июня стало известно, что «Тинькофф» установил новый минимальный порог для переводов по системе SWIFT в размере 20 тысяч долларов. Нововведение вступило в силу в тот же день. Кроме того, пресс-служба банка предупредила о появлении комиссии за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.