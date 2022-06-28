В МИД РФ заинтересованы в скорейшем освобождении Донбасса

29 июня 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Алексей Полищук уточнил, что именно на освобождение Донбасса и нацелена спецоперация, которая на сегодня идет по плану. Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. «Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — уточнил он РИА «Новости». Также он добавил, что именно на это и нацелена спецоперация, которая на сегодня идет по плану и все цели будут достигнуты. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский доложил, что российская спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока не будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия заинтересована в том, чтобы освобождение Донбасса произошло как можно скорее. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. «Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — уточнил он РИА «Новости». Также он добавил, что именно на это и нацелена спецоперация, которая на сегодня идет по плану и все цели будут достигнуты. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский доложил, что российская спецоперация на Украине не будет завершена до тех пор, пока не будут прекращены обстрелы Донбасса и с украинской территории не перестанет исходить угроза. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение напрасных жертв среди мирного населения.