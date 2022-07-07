07 июля 2022

ТАСС: в ДНР уничтожили колонну ВСУ с грузинскими наемниками

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Союзные силы уничтожили колонну ВСУ с 30 грузинскими наемниками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. В результате было ликвидировано порядка 30 боевиков.

«У Северска (город, контролируемый ВСУ — прим. URA.RU) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.

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Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. В результате было ликвидировано порядка 30 боевиков. «У Северска (город, контролируемый ВСУ — прим. URA.RU) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. В июне Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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