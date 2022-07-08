ВСУ атаковали Херсон, Зеленский отказывается от наемников. Главное к вечеру 8 июля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по ГЭС в Херсонской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах ВСУ иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 июля.

  • ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. В результате удара один человек пострадал, о разрушениях не сообщается;
  • Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах ВСУ иностранных наемников. По словам Зеленского, Украина хочет больше финансовой помощи;
  • Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника зашли в воздушное пространство региона. Они нанесли удар по пограничному посту в поселке Черноземный;
  • В ДНР союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками. В результате удара было ликвидировано около 30 боевиков;
  • Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ «вряд ли покинет юг Украины». По словам Келина, Россия собирается освободить весь Донбасс.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по ГЭС в Херсонской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах ВСУ иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 июля. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...