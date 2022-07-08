Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по ГЭС в Херсонской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах ВСУ иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 июля.
- ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. В результате удара один человек пострадал, о разрушениях не сообщается;
- Владимир Зеленский заявил, что не хочет видеть в рядах ВСУ иностранных наемников. По словам Зеленского, Украина хочет больше финансовой помощи;
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника зашли в воздушное пространство региона. Они нанесли удар по пограничному посту в поселке Черноземный;
- В ДНР союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками. В результате удара было ликвидировано около 30 боевиков;
- Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ «вряд ли покинет юг Украины». По словам Келина, Россия собирается освободить весь Донбасс.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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