Посол РФ Келин: Россия вряд ли покинет юг Украины

08 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Российская армия освободит весь Донбасс, заявил Андрей Келин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ «вряд ли покинет юг Украины». По словам российского посла, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут оттеснены за пределы Донбасса. «Россия нанесет поражение украинским силам на всем восточном Донбассе. Мы собираемся освободить весь Донбасс. Конечно, трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое. Российские войска вряд ли покинут юг Украины», — сказал Келин в интервью агентству Reuters. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 2 марта в Минобороны РФ отчитались об освобождении Херсона, пишет «Дни.ру». 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении Луганской народной республики, сообщает «Ридус». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ «вряд ли покинет юг Украины». По словам российского посла, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут оттеснены за пределы Донбасса. «Россия нанесет поражение украинским силам на всем восточном Донбассе. Мы собираемся освободить весь Донбасс. Конечно, трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже имеем опыт, что после вывода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое. Российские войска вряд ли покинут юг Украины», — сказал Келин в интервью агентству Reuters. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. 2 марта в Минобороны РФ отчитались об освобождении Херсона, пишет «Дни.ру». 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении Луганской народной республики, сообщает «Ридус».