Блинкен отказался выполнять требования Зеленского и Конгресса США

30 июля 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен не готов жертвовать партнерами США ради просьбы Зеленского, сообщают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса страны и президента Украины Владимира Зеленского признать Россию «государством — спонсором терроризма». Об этом сообщила американская газета New York Times. «В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию „государством — спонсором терроризма“… Но, несмотря на эмоциональную привлекательность [этого термина], Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — пишет издание. Ранее сенат в США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию «государством — спонсором терроризма», сообщает «Ридус». Отмечается, что резолюция носит лишь рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Этому шагу предшествовало обращение Зеленского, попросившего американского лидера Джо Байдена присвоить РФ статус «спонсора терроризма». Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что принимать подобные решения вправе только ООН, однако там этого не произойдет, передает «Федеральное агентство новостей».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса страны и президента Украины Владимира Зеленского признать Россию «государством — спонсором терроризма». Об этом сообщила американская газета New York Times. «В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с тем, чтобы он официально объявил Россию „государством — спонсором терроризма“… Но, несмотря на эмоциональную привлекательность [этого термина], Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией», — пишет издание. Ранее сенат в США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию «государством — спонсором терроризма», сообщает «Ридус». Отмечается, что резолюция носит лишь рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Этому шагу предшествовало обращение Зеленского, попросившего американского лидера Джо Байдена присвоить РФ статус «спонсора терроризма». Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что принимать подобные решения вправе только ООН, однако там этого не произойдет, передает «Федеральное агентство новостей».