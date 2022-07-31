Мужчина несколько раз сильно удар мальчика по лицу
В поселке Яблоновский в Адыгее мужчина избил ребенка на детской площадке. По словам очевидцев, его сын не поделил с мальчиком мармелад. Видео происшествия распространили в соцсетях.
Мужчина подошел к чужому ребенку и несколько раз сильно ударил его по лицу. Нападавшего начала оттаскивать стоявшая рядом женщина. Мужчина выкрикивал в адрес ребенка угрозы и заявил, что «убьет за своего сына», а избитый мальчик «будет ходить на костылях».
МВД начало проверку инцидента и опросила свидетелей. Мужчину сейчас разыскивают.
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