Житель Адыгеи избил чужого ребенка из-за мармелада. «На костылях ходить будешь»

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Открытая тренировка сборной России по боксу. Екатеринбург, кулак
Мужчина несколько раз сильно удар мальчика по лицу Фото:

В поселке Яблоновский в Адыгее мужчина избил ребенка на детской площадке. По словам очевидцев, его сын не поделил с мальчиком мармелад. Видео происшествия распространили в соцсетях.

Мужчина подошел к чужому ребенку и несколько раз сильно ударил его по лицу. Нападавшего начала оттаскивать стоявшая рядом женщина. Мужчина выкрикивал в адрес ребенка угрозы и заявил, что «убьет за своего сына», а избитый мальчик «будет ходить на костылях».

МВД начало проверку инцидента и опросила свидетелей. Мужчину сейчас разыскивают.

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В поселке Яблоновский в Адыгее мужчина избил ребенка на детской площадке. По словам очевидцев, его сын не поделил с мальчиком мармелад. Видео происшествия распространили в соцсетях. Мужчина подошел к чужому ребенку и несколько раз сильно ударил его по лицу. Нападавшего начала оттаскивать стоявшая рядом женщина. Мужчина выкрикивал в адрес ребенка угрозы и заявил, что «убьет за своего сына», а избитый мальчик «будет ходить на костылях». МВД начало проверку инцидента и опросила свидетелей. Мужчину сейчас разыскивают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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