Зеленский назвал желаемый результат спецоперации РФ для Киева

10 августа 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Спецоперация РФ должна завершится освобождением Крыма, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация должна быть завершена освобождением Крыма, в настоящее время прослеживается пристальное внимание к полуострову из-за серии взрывов на аэродроме Новофедоровки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня много внимания к Крыму. Это правильно <…> Не может быть безопасным черноморский регион <…> [Российская спецоперация] должна быть завершена освобождением Крыма», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время полуострову уделяется много времени из-за серии взрывов, произошедших на аэродроме Новофедоровки. Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов погиб один человек. Минобороны РФ сообщило, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.

Российская спецоперация должна быть завершена освобождением Крыма, в настоящее время прослеживается пристальное внимание к полуострову из-за серии взрывов на аэродроме Новофедоровки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня много внимания к Крыму. Это правильно <…> Не может быть безопасным черноморский регион <…> [Российская спецоперация] должна быть завершена освобождением Крыма», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время полуострову уделяется много времени из-за серии взрывов, произошедших на аэродроме Новофедоровки. Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов погиб один человек. Минобороны РФ сообщило, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.