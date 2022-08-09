09 августа 2022

Зеленский назвал желаемый результат спецоперации РФ для Киева

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Спецоперация РФ должна завершится освобождением Крыма, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация должна быть завершена освобождением Крыма, в настоящее время прослеживается пристальное внимание к полуострову из-за серии взрывов на аэродроме Новофедоровки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня много внимания к Крыму. Это правильно <…> Не может быть безопасным черноморский регион <…> [Российская спецоперация] должна быть завершена освобождением Крыма», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время полуострову уделяется много времени из-за серии взрывов, произошедших на аэродроме Новофедоровки.

Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов погиб один человек. Минобороны РФ сообщило, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.

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Российская спецоперация должна быть завершена освобождением Крыма, в настоящее время прослеживается пристальное внимание к полуострову из-за серии взрывов на аэродроме Новофедоровки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня много внимания к Крыму. Это правильно <…> Не может быть безопасным черноморский регион <…> [Российская спецоперация] должна быть завершена освобождением Крыма», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время полуострову уделяется много времени из-за серии взрывов, произошедших на аэродроме Новофедоровки. Ранее в Крыму на аэродроме Новофедоровки в результате серии взрывов погиб один человек. Минобороны РФ сообщило, что их причиной стала детонация авиационных боеприпасов из-за нарушения требований пожарной безопасности. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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