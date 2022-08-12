Украина начала продавать туры по разрушенной Буче. Видео, скрин

12 августа 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Туристам предлагается посмотреть на последствия трагедии в Буче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы начали продавать иностранцам семейные экскурсии по разрушенным боевиками городам Украины. Об этом сообщает Пятый канал. «Тем временем на Украине начали продавать семейные туры, как раз в Бучу. За трехчасовую экскурсию в печально известный город просят 50 евро. В программе разрушенные дома, оставшиеся снаряды и разрушенная техника», — говорит Пятый канал в своем репортаже. Продавцы туров предлагают выбрать поездку в один из городов. Также они отмечают, что это опасное развлечение можно посетить даже с детьми. «Вы можете выбрать тур который Вас интересует. Под описанием есть кнопка „заказать сейчас“, после чего вы заполняете всю необходимую информацию, оплата проводится на самом сайте и далее вам придет письмо — подтверждение с контактами на вашу почту. И да, Вы можете взять с собой детей. Сколько им лет? Но для вашей же безопасности, сейчас мы не проводим туры в Харьков и в Миколаев. Только когда наступит Победа!», — ответили организаторы туризма «на костях». Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Тогда западные и украинские СМИ стали распространять кадры с телами мирных жителей, утверждая, что это дело рук российских военных. Минобороны РФ заявило, что события в Буче — это фейк и провокация Запада. Президент России Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет отношения к трагедии. Запад был вынужден признать вину украинских военных в смертях мирных жителей в Буче, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее экс-глава ДНР Александр Бородай в разговоре с URA.RU рассказал, что украинские военные и представители спецслужб страны во время восьмилетнего конфликта организовывали платную охоту на жителей Донбасса. Такие «развлекательные мероприятия» проводились регулярно после революции на Украине. В переписке организаторы рассказывали детали тура скрин: Пятый канал Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинцы начали продавать иностранцам семейные экскурсии по разрушенным боевиками городам Украины. Об этом сообщает Пятый канал. «Тем временем на Украине начали продавать семейные туры, как раз в Бучу. За трехчасовую экскурсию в печально известный город просят 50 евро. В программе разрушенные дома, оставшиеся снаряды и разрушенная техника», — говорит Пятый канал в своем репортаже. Продавцы туров предлагают выбрать поездку в один из городов. Также они отмечают, что это опасное развлечение можно посетить даже с детьми. «Вы можете выбрать тур который Вас интересует. Под описанием есть кнопка „заказать сейчас“, после чего вы заполняете всю необходимую информацию, оплата проводится на самом сайте и далее вам придет письмо — подтверждение с контактами на вашу почту. И да, Вы можете взять с собой детей. Сколько им лет? Но для вашей же безопасности, сейчас мы не проводим туры в Харьков и в Миколаев. Только когда наступит Победа!», — ответили организаторы туризма «на костях». Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Тогда западные и украинские СМИ стали распространять кадры с телами мирных жителей, утверждая, что это дело рук российских военных. Минобороны РФ заявило, что события в Буче — это фейк и провокация Запада. Президент России Владимир Путин также уверил, что Россия не имеет отношения к трагедии. Запад был вынужден признать вину украинских военных в смертях мирных жителей в Буче, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее экс-глава ДНР Александр Бородай в разговоре с URA.RU рассказал, что украинские военные и представители спецслужб страны во время восьмилетнего конфликта организовывали платную охоту на жителей Донбасса. Такие «развлекательные мероприятия» проводились регулярно после революции на Украине.