Офицер ЛНР призвал денацифицировать Польшу и Прибалтику

19 августа 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Из-за событий в Польше и странах Прибалтики необходима их денацификация, уверен Бебешко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша и страны Прибалтики вслед за Украиной должны подлежать денацификации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замполит 14-го батальона НМ ЛНР «Призрак» гвардии майор Александр Бебешко. «Я не имею право заявлять официально, но смотрю на события в странах Прибалтики, Польши, и мне кажется, что денацификация этих стран также необходима. Но мы всего лишь солдаты, и выполняем приказ. Куда скажут, туда и выдвинемся. Сейчас нам необходима ваши поддержка и участие. А все остальное мы сделаем сами. Верю в нашу победу, это даже не обсуждается. На том стояли, стоим и стоять будем», — объяснил собеседник. Александр Бебешко служит в батальоне «Призрак» Народной Милиции ЛНР с момента создания подразделения в 2014 году. Однако, по его словам, личная война началась на несколько месяцев раньше. «Моя война началась 24 ноября 2013 года, когда в моем родном Алчевске разгоняли Евромайдан. До войны был частным предпринимателем, занимался общественно-политической работой. Был депутатом от коммунистов, в июне 2013 года баллотировался на пост мэра, а теперь мое место здесь. Я даже позывной взял по старому названию города — „Коммунарск“. В 2014 году собрал людей в городе, и теперь должен быть с ними до победного конца. А Победу, где бы она ни была, отпраздную также как наши деды — выпущу в воздух обойму из автомата. Если будем в Берлине, значит, в Берлине», — добавил он. 18 августа «Общероссийский народный фронт» доставил очередную партию гуманитарной помощи в 14-й батальон НМ ЛНР «Призрак». В нее вошли средства связи с аккумуляторами, тактические аптечки, медицинские препараты, берцы. Эта помощь поступит в боевые порядки в самое ближайшее время. Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине 24 февраля. Он отметил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша и страны Прибалтики вслед за Украиной должны подлежать денацификации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замполит 14-го батальона НМ ЛНР «Призрак» гвардии майор Александр Бебешко. «Я не имею право заявлять официально, но смотрю на события в странах Прибалтики, Польши, и мне кажется, что денацификация этих стран также необходима. Но мы всего лишь солдаты, и выполняем приказ. Куда скажут, туда и выдвинемся. Сейчас нам необходима ваши поддержка и участие. А все остальное мы сделаем сами. Верю в нашу победу, это даже не обсуждается. На том стояли, стоим и стоять будем», — объяснил собеседник. Александр Бебешко служит в батальоне «Призрак» Народной Милиции ЛНР с момента создания подразделения в 2014 году. Однако, по его словам, личная война началась на несколько месяцев раньше. «Моя война началась 24 ноября 2013 года, когда в моем родном Алчевске разгоняли Евромайдан. До войны был частным предпринимателем, занимался общественно-политической работой. Был депутатом от коммунистов, в июне 2013 года баллотировался на пост мэра, а теперь мое место здесь. Я даже позывной взял по старому названию города — „Коммунарск“. В 2014 году собрал людей в городе, и теперь должен быть с ними до победного конца. А Победу, где бы она ни была, отпраздную также как наши деды — выпущу в воздух обойму из автомата. Если будем в Берлине, значит, в Берлине», — добавил он. 18 августа «Общероссийский народный фронт» доставил очередную партию гуманитарной помощи в 14-й батальон НМ ЛНР «Призрак». В нее вошли средства связи с аккумуляторами, тактические аптечки, медицинские препараты, берцы. Эта помощь поступит в боевые порядки в самое ближайшее время. Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине 24 февраля. Он отметил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу.