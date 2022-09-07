Путин раскритиковал Борреля за пустословие

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Жозеп Боррель постоянно пустословит, заметил Путин Фото:

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросту «мелет языком». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление политика, назвавшего Россию «фашистской страной».

«Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Бог ему судья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросту «мелет языком». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление политика, назвавшего Россию «фашистской страной». «Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Бог ему судья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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