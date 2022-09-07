Путин раскритиковал Борреля за пустословие

07 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель постоянно пустословит, заметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросту «мелет языком». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление политика, назвавшего Россию «фашистской страной». «Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Бог ему судья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросту «мелет языком». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление политика, назвавшего Россию «фашистской страной». «Боррель просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Бог ему судья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».