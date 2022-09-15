Диетолог Тихомирова заявила о снижении интеллекта из-за сахара

Диетолог Тихомирова: у людей, которые едят много сахара, снижается интеллект

15 сентября 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

Человек, который на постоянной основе употребляет продукты с сахаром, становится менее активным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Человек, который постоянно употребляет продукты, содержащие большое количество сахара, имеет сниженные интеллектуальные способности. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Когда человек ест много углеводной еды, конфеты, пироги, мороженое, то его мозг, а именно нейроны, постоянно бомбится сахаром и углеводными скачками. В этом состоянии продукция мозга снижается, то есть, интеллектуальные качества такого мозга снижаются и человек находится в состоянии, как при среднем алкогольном опьянении», — сказала Елена Тихомирова. Кроме того, человек, который на постоянной основе употребляет продукты с сахаром, становится менее активным, чем обычно, подчеркнула собеседница агентства. «Регулярные, хронические сахарные бомбежки нейронов приводят к общему ослаблению интеллекта. Мы, конечно, не берем здесь сахарный диабет, а обычные вещи. Человек постоянно слабый, утомляемый, вялый. Дело в том, что повышенная концентрация сахара в крови вызывает затухание центра, который отвечает за дневную активность. Гиперсахарные скачки периодически отключают мозги», — уточнила она. Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что каждый день человек потребляет около 20 ложек сахара при норме в 12. Это происходит из-за того, что не учитывается его содержания в напитках и десертах: киселях, соках, быстрорастворимом какао, сладких молочных изделиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек, который постоянно употребляет продукты, содержащие большое количество сахара, имеет сниженные интеллектуальные способности. Об этом в разговоре с URA.RU заявила врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. «Когда человек ест много углеводной еды, конфеты, пироги, мороженое, то его мозг, а именно нейроны, постоянно бомбится сахаром и углеводными скачками. В этом состоянии продукция мозга снижается, то есть, интеллектуальные качества такого мозга снижаются и человек находится в состоянии, как при среднем алкогольном опьянении», — сказала Елена Тихомирова. Кроме того, человек, который на постоянной основе употребляет продукты с сахаром, становится менее активным, чем обычно, подчеркнула собеседница агентства. «Регулярные, хронические сахарные бомбежки нейронов приводят к общему ослаблению интеллекта. Мы, конечно, не берем здесь сахарный диабет, а обычные вещи. Человек постоянно слабый, утомляемый, вялый. Дело в том, что повышенная концентрация сахара в крови вызывает затухание центра, который отвечает за дневную активность. Гиперсахарные скачки периодически отключают мозги», — уточнила она. Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU заявил, что каждый день человек потребляет около 20 ложек сахара при норме в 12. Это происходит из-за того, что не учитывается его содержания в напитках и десертах: киселях, соках, быстрорастворимом какао, сладких молочных изделиях.