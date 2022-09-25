Володин поручил исправить ошибки, допущенные при мобилизации

Власти разберутся с ошибками при проведении частичной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти России призвали разобраться в каждой ошибке, которая была допущена в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал Володин в своем telegram-канале. Он заявил, что от эффективности проведения частичной мобилизации зависит боеспособность армии России, выполняющей задачи специальной военной операции.