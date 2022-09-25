Володин поручил исправить ошибки, допущенные при мобилизации

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Организационное собрание фракции политической партии
Власти разберутся с ошибками при проведении частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти России призвали разобраться в каждой ошибке, которая была допущена в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал Володин в своем telegram-канале. Он заявил, что от эффективности проведения частичной мобилизации зависит боеспособность армии России, выполняющей задачи специальной военной операции.

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Власти России призвали разобраться в каждой ошибке, которая была допущена в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить», — написал Володин в своем telegram-канале. Он заявил, что от эффективности проведения частичной мобилизации зависит боеспособность армии России, выполняющей задачи специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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