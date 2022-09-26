Кадырова восхитила отважная пенсионерка из Донбасса. Видео

26 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Глава Чечни отметил мужество женщины, отдавшей свой голос на референдуме Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров восхитился пенсионеркой Инной Гуляевой, которая несмотря на угрозы украинских националистов, проголосовала на референдуме о присоединении освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Свое мнение глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале. «Инна Гуляева одна из таких отважных женщин. Несмотря на многочисленные угрозы националистов, она, как и тысячи ее соотечественников, явилась на избирательный участок и без колебаний отдала свой голос за присоединение к России», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что мужество и стойкость женщины вызывают настоящее восхищение. «Женщина уверена, что референдум — это яркий луч надежды, который приведет к долгожданному миру. Она, несомненно, права. Так и будет. И наши бойцы сделают все возможное, чтобы этот луч не угас», — отметил Кадыров. Глава Чечни выразил благодарность народу Донбасса и освобожденных территорий Украины за теплые слова в адрес России. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров восхитился пенсионеркой Инной Гуляевой, которая несмотря на угрозы украинских националистов, проголосовала на референдуме о присоединении освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Свое мнение глава Чечни опубликовал в своем telegram-канале. «Инна Гуляева одна из таких отважных женщин. Несмотря на многочисленные угрозы националистов, она, как и тысячи ее соотечественников, явилась на избирательный участок и без колебаний отдала свой голос за присоединение к России», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что мужество и стойкость женщины вызывают настоящее восхищение. «Женщина уверена, что референдум — это яркий луч надежды, который приведет к долгожданному миру. Она, несомненно, права. Так и будет. И наши бойцы сделают все возможное, чтобы этот луч не угас», — отметил Кадыров. Глава Чечни выразил благодарность народу Донбасса и освобожденных территорий Украины за теплые слова в адрес России. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской. Во всех регионах, где проходят референдумы, явка избирателей составила более 50%, таким образом, плебисцит признан состоявшимся.