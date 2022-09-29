Оператор «Северного потока» затруднился назвать сроки восстановления газопровода

Прогнозировать сроки восстановления «Северного потока» до завершения оценки повреждений невозможно. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. Отмечается, что приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» возможно только после получения официальных разрешений.
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Прогнозировать сроки восстановления «Северного потока» до завершения оценки повреждений невозможно. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. «До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании. Отмечается, что приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» возможно только после получения официальных разрешений. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. URA.RU сообщало, что оператор Nord Stream AG назвал аварию на газопроводе беспрецедентной. Позднее стало известно, что трубы «Северного потока» вероятно были повреждены с помощью мощных взрывных устройств. Такой версии придерживаются в органах госбезопасности Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в районе повреждения газопроводов были замечены корабли НАТО. Также в Кремле инцидент назвали террористическим актом.