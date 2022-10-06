В Таиланде 22 ребенка погибли при массовой стрельбе. Видео

06 октября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В одном из детских садов Таиланда неизвестный устроил стрельбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший полицейский устроил стрельбу в одном из детских садов Таиланда. Об этом сообщает Bloomberg. Бывший полицейский устроил стрельбу в детском саду на Юго-Востоке Таиланда во время тихого часа. По последним данным число жертв составило более 30 человек, сообщает Bloomberg, исходя из показаний тайских полицейких. Генерал-майор полиции Ахайон Крайтхонг рассказал, что стрельба произошла утром в центре города Нонгбуа Лампху. Также он добавил, что нападавший после содеянного покончил с собой. «Несколько СМИ идентифицировали нападавшего как бывшего полицейского, но официального подтверждения не последовало», — сообщает издание. Также Reuters добавляет, что число погибших при стрельбе выросло до 34. Среди них 22 ребенка.

Бывший полицейский устроил стрельбу в одном из детских садов Таиланда. Об этом сообщает Bloomberg. Бывший полицейский устроил стрельбу в детском саду на Юго-Востоке Таиланда во время тихого часа. По последним данным число жертв составило более 30 человек, сообщает Bloomberg, исходя из показаний тайских полицейких. Генерал-майор полиции Ахайон Крайтхонг рассказал, что стрельба произошла утром в центре города Нонгбуа Лампху. Также он добавил, что нападавший после содеянного покончил с собой. «Несколько СМИ идентифицировали нападавшего как бывшего полицейского, но официального подтверждения не последовало», — сообщает издание. Также Reuters добавляет, что число погибших при стрельбе выросло до 34. Среди них 22 ребенка.