Мэр Львова призвал жителей запасаться дровами

Жители Львова готовятся к зиме и запасаются дровами Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мэр Львова Андрей Садовой посоветовал жителям запасаться дровами на зиму. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Советую готовиться к ситуации, которую сложно себе представить», — объяснил он. Предполагая один из вариантов приготовления к суровой зиме, мэр отметил, что «дрова никто не отменял». По словам главы города, дерево это единственное, что останется, если больше ничего не будет работать.

Ранее глава военной администрации Запорожья Александр Старух призвал жителей в соцсетях запасаться дровами и готовиться к отопительному сезону. Это в том числе связано с тем, что цены на газ для украинских предприятий резко подорожали до 45 гривен за кубометр. Россия проводит спецоперацию на Украине, цель которой — защита жителей ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.