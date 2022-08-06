06 августа 2022

На подконтрольных Киеву территории жителей готовят к тяжелой зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Противопожарные меры. Екатеринбург, бревна, дрова, штабеля
Жителям части Запорожья, которая находится под контролем Киева, стоит запастить дровами, заявил Александр Старух Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителям подконтрольных Киеву районов Запорожской области стоит запастить дровами перед сложным отопительным сезоном. Такой призыв опубликовал глава военной администрации Запорожья Александр Старух в соцсетях.

«Опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива», — передает слова Александра Старуха сайт MK.RU. Также он призвал жителей области задуматься над утеплением своих частных домов.

Он отметил, что ситуация в регионе остается крайне тяжелой из-за перебитых электросетей и газопроводов. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить минимальное проведение отопительного сезона в зоне боевых действий.

Ранее сообщалось, что на Украине резко поднялись цены на газ. Кроме того, за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Обстрелы Запорожья связаны с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Ее целью являются демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.

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Жителям подконтрольных Киеву районов Запорожской области стоит запастить дровами перед сложным отопительным сезоном. Такой призыв опубликовал глава военной администрации Запорожья Александр Старух в соцсетях. «Опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива», — передает слова Александра Старуха сайт MK.RU. Также он призвал жителей области задуматься над утеплением своих частных домов. Он отметил, что ситуация в регионе остается крайне тяжелой из-за перебитых электросетей и газопроводов. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить минимальное проведение отопительного сезона в зоне боевых действий. Ранее сообщалось, что на Украине резко поднялись цены на газ. Кроме того, за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Обстрелы Запорожья связаны с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Ее целью являются демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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