На подконтрольных Киеву территории жителей готовят к тяжелой зиме

07 августа 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Жителям части Запорожья, которая находится под контролем Киева, стоит запастить дровами, заявил Александр Старух Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям подконтрольных Киеву районов Запорожской области стоит запастить дровами перед сложным отопительным сезоном. Такой призыв опубликовал глава военной администрации Запорожья Александр Старух в соцсетях. «Опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива», — передает слова Александра Старуха сайт MK.RU . Также он призвал жителей области задуматься над утеплением своих частных домов. Он отметил, что ситуация в регионе остается крайне тяжелой из-за перебитых электросетей и газопроводов. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить минимальное проведение отопительного сезона в зоне боевых действий. Ранее сообщалось, что на Украине резко поднялись цены на газ. Кроме того, за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Обстрелы Запорожья связаны с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Ее целью являются демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.

Жителям подконтрольных Киеву районов Запорожской области стоит запастить дровами перед сложным отопительным сезоном. Такой призыв опубликовал глава военной администрации Запорожья Александр Старух в соцсетях. «Опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива», — передает слова Александра Старуха сайт MK.RU. Также он призвал жителей области задуматься над утеплением своих частных домов. Он отметил, что ситуация в регионе остается крайне тяжелой из-за перебитых электросетей и газопроводов. По его словам, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы обеспечить минимальное проведение отопительного сезона в зоне боевых действий. Ранее сообщалось, что на Украине резко поднялись цены на газ. Кроме того, за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Обстрелы Запорожья связаны с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Ее целью являются демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.