Макрон призвал не торопиться с обвинениями в организации взрывов на «Северных потоках»

Необходимо проявлять осторожность и не торопиться с утверждениями по поводу организаторов взрывов на российском газопроводе «Северный поток». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Надо быть очень осторожным с утверждениями по поводу источников взрывов», — цитирует Эммануэля Макрона ТАСС. Он добавил, что такую осторожность проявляют страны, которых затронули последствия диверсии на газопроводе.
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Необходимо проявлять осторожность и не торопиться с утверждениями по поводу организаторов взрывов на российском газопроводе «Северный поток». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2. «Надо быть очень осторожным с утверждениями по поводу источников взрывов», — цитирует Эммануэля Макрона ТАСС. Он добавил, что такую осторожность проявляют страны, которых затронули последствия диверсии на газопроводе. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. В газопроводах упало давление и была обнаружена утечка газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы. Американский историк Эрик Цуэссе обвинил США во взрывах на «Северных потоках». Путин подчеркнул, что диверсия на газопроводах является актом международного терроризма.