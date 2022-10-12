Макрон призвал не торопиться с обвинениями в организации взрывов на «Северных потоках»

13 октября 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон призвал быть осторожным с обвинениями в организации терактов на «Северных потоках» Фото: wikimedia.org новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Необходимо проявлять осторожность и не торопиться с утверждениями по поводу организаторов взрывов на российском газопроводе «Северный поток». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2. «Надо быть очень осторожным с утверждениями по поводу источников взрывов», — цитирует Эммануэля Макрона ТАСС. Он добавил, что такую осторожность проявляют страны, которых затронули последствия диверсии на газопроводе. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. В газопроводах упало давление и была обнаружена утечка газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы. Американский историк Эрик Цуэссе обвинил США во взрывах на «Северных потоках». Путин подчеркнул, что диверсия на газопроводах является актом международного терроризма.

Необходимо проявлять осторожность и не торопиться с утверждениями по поводу организаторов взрывов на российском газопроводе «Северный поток». Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2. «Надо быть очень осторожным с утверждениями по поводу источников взрывов», — цитирует Эммануэля Макрона ТАСС. Он добавил, что такую осторожность проявляют страны, которых затронули последствия диверсии на газопроводе. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября. В газопроводах упало давление и была обнаружена утечка газа. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в диверсии виноваты англосаксы. Американский историк Эрик Цуэссе обвинил США во взрывах на «Северных потоках». Путин подчеркнул, что диверсия на газопроводах является актом международного терроризма.