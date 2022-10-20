Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов и терроризме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку западными странами российских валютных резервов кражей. Также он припомнил Западу диверсии на газопроводе «Северный поток».
«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — заявил Мишустин во время пленарного заседания международного экспортного форума «Сделано в России». Премьер-министр отметил, что «недружественные» страны, вводя санкции против РФ, стараются нанести максимальный ущерб по российской промышленности и финансовой системе.
«Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура [„Северный поток“]», — добавил глава правительства РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку западными странами российских валютных резервов кражей. Также он припомнил Западу диверсии на газопроводе «Северный поток». «Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — заявил Мишустин во время пленарного заседания международного экспортного форума «Сделано в России». Премьер-министр отметил, что «недружественные» страны, вводя санкции против РФ, стараются нанести максимальный ущерб по российской промышленности и финансовой системе. «Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура [„Северный поток“]», — добавил глава правительства РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». После начала спецоперации США заморозили около 330 миллиардов долларов российских активов. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила отправить все активы на помощь Украине.