Мишустин обвинил Запад в краже сотен миллиардов долларов и терроризме

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Михаил Мишустин на выставке
Запад, вводя санкции, старается нанести России как можно больший ущерб, заявил Мишустин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку западными странами российских валютных резервов кражей. Также он припомнил Западу диверсии на газопроводе «Северный поток».

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — заявил Мишустин во время пленарного заседания международного экспортного форума «Сделано в России». Премьер-министр отметил, что «недружественные» страны, вводя санкции против РФ, стараются нанести максимальный ущерб по российской промышленности и финансовой системе.

«Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура [„Северный поток“]», — добавил глава правительства РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

После начала спецоперации США заморозили около 330 миллиардов долларов российских активов. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила отправить все активы на помощь Украине.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заморозку западными странами российских валютных резервов кражей. Также он припомнил Западу диверсии на газопроводе «Северный поток». «Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов», — заявил Мишустин во время пленарного заседания международного экспортного форума «Сделано в России». Премьер-министр отметил, что «недружественные» страны, вводя санкции против РФ, стараются нанести максимальный ущерб по российской промышленности и финансовой системе. «Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура [„Северный поток“]», — добавил глава правительства РФ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». После начала спецоперации США заморозили около 330 миллиардов долларов российских активов. Позже премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила отправить все активы на помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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