Госсекретарь Блинкен: без США мир погрузится в хаос

27 октября 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

США продолжают решать глобальные проблемы, влияющие не только на жизнь американцев, но и всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мир не может справиться с решением глобальных проблем, поэтому большую часть этой «работы» выполняет США. И если Штаты перестанут участвовать в этом, то в мире наступит хаос, заявил госсекретарь США Джон Блинкен. По мнению Блинкена, страна находит все более эффективные способы решения глобальных проблем, влияющих на жизнь не только граждан Америки, но и всего мира. «Одна из вещей, которую мы знаем из истории, заключается в том, что мир не организует себя. Поэтому, если Соединенные Штаты не участвуют в этой работе, получается одна из двух вещей. Либо кто-то другой сделает это, но не таким образом, чтобы отражать наши интересы или ценности. Либо никто этого не делает, и тогда образуется вакуум или хаос», — передает слова Блинкена Bloomberg. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что остальные государства равняются на Штаты как на лидера, так как не обладают такой же мощью, передает RT. Журналист The Washington Post Генри Олсен, в свою очередь, предположил, что гегемония западных стран закончится к 2040 году, сообщает « Национальная служба новостей ».

Мир не может справиться с решением глобальных проблем, поэтому большую часть этой «работы» выполняет США. И если Штаты перестанут участвовать в этом, то в мире наступит хаос, заявил госсекретарь США Джон Блинкен. По мнению Блинкена, страна находит все более эффективные способы решения глобальных проблем, влияющих на жизнь не только граждан Америки, но и всего мира. «Одна из вещей, которую мы знаем из истории, заключается в том, что мир не организует себя. Поэтому, если Соединенные Штаты не участвуют в этой работе, получается одна из двух вещей. Либо кто-то другой сделает это, но не таким образом, чтобы отражать наши интересы или ценности. Либо никто этого не делает, и тогда образуется вакуум или хаос», — передает слова Блинкена Bloomberg. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что остальные государства равняются на Штаты как на лидера, так как не обладают такой же мощью, передает RT. Журналист The Washington Post Генри Олсен, в свою очередь, предположил, что гегемония западных стран закончится к 2040 году, сообщает «Национальная служба новостей».