Турчак попал под обстрел в ЛНР вместе с депутатами Госдумы

Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел, никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
«Турчак, а также депутаты [Александр] Сидякин, [Артем] Туров и [Артем] Бичаев попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал», — приводит РИА Новости заявление «Единой России».
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