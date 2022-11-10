Турчак попал под обстрел в ЛНР вместе с депутатами Госдумы

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Турчак и депутаты Госдумы попали под обстрел, никто не пострадал Фото:
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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Турчак, а также депутаты [Александр] Сидякин, [Артем] Туров и [Артем] Бичаев попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал», — приводит РИА Новости заявление «Единой России».

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». «Турчак, а также депутаты [Александр] Сидякин, [Артем] Туров и [Артем] Бичаев попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал», — приводит РИА Новости заявление «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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