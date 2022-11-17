17 ноября 2022

WSJ: заявление Пентагона по Украине провоцирует военно-гражданский кризис в США

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В США взгляды военных по ситуации на Украине расходятся с официальной позицией властей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о невозможности победы Украины в вооруженном конфликте бросило вызов официальной позиции американских властей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Взгляды [генерала Марка Милли] не просто стратегически иррациональны. Они также демонстрируют риски, связанные с возвышением генералов до видных политических должностей», — сообщается в статье.

Вместе с тем, в США нарастает тенденция перехода высокопоставленных военных в высшие эшелоны власти. Такая тенденция еще больше усиливает разногласия в позиции США на события на Украине.

Ранее URA.RU сообщило, что Марк Милли заявил о том, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться с приходом зимы, и может появиться возможность для переговоров о мирном урегулировании. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины могут быть достигнуты в ходе переговоров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на заявление тем, что мирные переговоры невозможны, пока Россия не покинет занятые территории.

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Заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли о невозможности победы Украины в вооруженном конфликте бросило вызов официальной позиции американских властей. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Взгляды [генерала Марка Милли] не просто стратегически иррациональны. Они также демонстрируют риски, связанные с возвышением генералов до видных политических должностей», — сообщается в статье. Вместе с тем, в США нарастает тенденция перехода высокопоставленных военных в высшие эшелоны власти. Такая тенденция еще больше усиливает разногласия в позиции США на события на Украине. Ранее URA.RU сообщило, что Марк Милли заявил о том, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться с приходом зимы, и может появиться возможность для переговоров о мирном урегулировании. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины могут быть достигнуты в ходе переговоров. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил на заявление тем, что мирные переговоры невозможны, пока Россия не покинет занятые территории.
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