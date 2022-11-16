В США раскрыли, когда будут возможны переговоры между Россией и Украиной

В США допустили появления «окна» для разрешения конфликта между РФ и Украиной зимой

17 ноября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

В США предположили, что боевые действия на Украине замедлятся к зиме Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Вашингтоне полагают, что боевые действия на Украине могут замедлится с наступлением зимы, именно тогда появится «окно» для дальнейших переговоров между двумя странами. Об этом доложил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Зимой может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий, тактические операции замедляются. […] Если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», — сказал он, передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Путин не однократно заявлял, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если Зеленский проявит свою заинтересованность. Позднее в интервью CNN глава Украины заявил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.

В Вашингтоне полагают, что боевые действия на Украине могут замедлится с наступлением зимы, именно тогда появится «окно» для дальнейших переговоров между двумя странами. Об этом доложил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Зимой может происходить много чего, однако, как правило, в силу погодных условий, тактические операции замедляются. […] Если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», — сказал он, передает РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Путин не однократно заявлял, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если Зеленский проявит свою заинтересованность. Позднее в интервью CNN глава Украины заявил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.