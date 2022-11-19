В НАТО обвинили Россию в «небезопасных» маневрах в Балтийском море

В НАТО заявили, что российские пилоты якобы совершили облет самолетов организации во время учений в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте альянса.
«Утром 17 ноября два российских истребителя совершили небезопасный и непрофессиональный подход к 1-й постоянной морской группе НАТО (SNMG1), проводившей учения в Балтийском море. Российские пилоты не ответили на постоянные запросы союзников и пролетели над ними на высоте 300 футов и расстоянии 80 ярдов», — сообщает командование НАТО.
В альянсе отметили, что не стремятся к конфликту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты выполняют в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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В НАТО заявили, что российские пилоты якобы совершили облет самолетов организации во время учений в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте альянса. «Утром 17 ноября два российских истребителя совершили небезопасный и непрофессиональный подход к 1-й постоянной морской группе НАТО (SNMG1), проводившей учения в Балтийском море. Российские пилоты не ответили на постоянные запросы союзников и пролетели над ними на высоте 300 футов и расстоянии 80 ярдов», — сообщает командование НАТО. В альянсе отметили, что не стремятся к конфликту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты выполняют в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.