Глава Минфина пообещал рост зарплат бюджетников в 2023 году

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Зарплата бюджетников вырастет более, чем на 8%, уточнил Антон Силуанов Фото:

Уровень зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России вырастет более, чем на 8%. Об этом заявил глава Минфин России Антон Силуанов.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — сказал министр. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в 2023 году пенсии вырастут на тысячу рублей. Помимо этого он пояснил, что зарплата военнослужащих и сотрудникам правоохранительных органов также растет, в соответствии с динамикой роста инфляции.

Ранее сообщалось, что Совет федерации принял бюджет РФ на 2023—2025 годы. Доходы и расходы бюджета насчитывают триллионы рублей.

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Уровень зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России вырастет более, чем на 8%. Об этом заявил глава Минфин России Антон Силуанов. «Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — сказал министр. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в 2023 году пенсии вырастут на тысячу рублей. Помимо этого он пояснил, что зарплата военнослужащих и сотрудникам правоохранительных органов также растет, в соответствии с динамикой роста инфляции. Ранее сообщалось, что Совет федерации принял бюджет РФ на 2023—2025 годы. Доходы и расходы бюджета насчитывают триллионы рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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