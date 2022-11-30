Глава Минфина пообещал рост зарплат бюджетников в 2023 году

Зарплата бюджетников вырастет более, чем на 8%, уточнил Антон Силуанов
Уровень зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России вырастет более, чем на 8%. Об этом заявил глава Минфин России Антон Силуанов.
«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — сказал министр. Его слова приводит ТАСС. Также он подчеркнул, что в 2023 году пенсии вырастут на тысячу рублей. Помимо этого он пояснил, что зарплата военнослужащих и сотрудникам правоохранительных органов также растет, в соответствии с динамикой роста инфляции.
Ранее сообщалось, что Совет федерации принял бюджет РФ на 2023—2025 годы. Доходы и расходы бюджета насчитывают триллионы рублей.
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