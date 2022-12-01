Байден подарил Макрону интересные подарки

02 декабря 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден подарил Эммануэлю Макрону зеркало и виниловые пластинки Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден подарил президенту Франции Эммануэлю Макрону зеркало, сделанное из дерева, которое росло на территории Белого Дома, а также коллекцию виниловых пластинок американских музыкантов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Байдены подарили Макрону и его жене Брижит Макрон зеркало на заказ, сделанное из упавшего дерева с территории Белого дома. Зеркало является репродукцией зеркала из коллекции Белого дома, которое висит в Западном крыле», — пишет газета WP, ссылаясь на данные из Белого дома. Президент Байден также подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок американских музыкантов и «архивную факсимильную печать патента Томаса Эдисона 1877 года на американский фонограф», — сообщает издание. Там отметили, что Макрон уже вручил свои подарки Байдену и его супруге. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Вашингтон получил приглашение от президента США Джо Байдена на ужин в Белом доме, пишет МК . Позже президент США в соцсети опубликовал фото, где они с Макроном в компании своих жен едят мороженое.

Президент США Джо Байден подарил президенту Франции Эммануэлю Макрону зеркало, сделанное из дерева, которое росло на территории Белого Дома, а также коллекцию виниловых пластинок американских музыкантов. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Байдены подарили Макрону и его жене Брижит Макрон зеркало на заказ, сделанное из упавшего дерева с территории Белого дома. Зеркало является репродукцией зеркала из коллекции Белого дома, которое висит в Западном крыле», — пишет газета WP, ссылаясь на данные из Белого дома. Президент Байден также подарил Макрону коллекцию виниловых пластинок американских музыкантов и «архивную факсимильную печать патента Томаса Эдисона 1877 года на американский фонограф», — сообщает издание. Там отметили, что Макрон уже вручил свои подарки Байдену и его супруге. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Вашингтон получил приглашение от президента США Джо Байдена на ужин в Белом доме, пишет МК. Позже президент США в соцсети опубликовал фото, где они с Макроном в компании своих жен едят мороженое.