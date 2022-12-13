В Санкт-Петербурге загорелось здание завода «Звезда»

В 6:38 начался пожар на территории завода «Звезда», сообщили экстренные службы
В Санкт-Петербурге загорелось здание, которое находится на территории завода «Звезда». Об этом сообщило городское управление МЧС РФ.
«В 06:38 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании горит обстановка на площади 200 кв. м», — сообщило городское управление МСЧ РФ, передает агентство ТАСС.
Для ликвидации пожара на месте работают семь единиц техники и 35 человек личного состава. По адресу находится одно из зданий завода «Звезда», следует из открытых источников.
Обновлено в 11.36
Пожар в Невском районе удалось локализовать. Сообщение об этом городское управление МЧС РФ разместило в telegram-канале.
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