Путин заинтересовался шаттлами «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом

В рамках встречи с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским, президент России Владимир Путин выразил интерес к программе «Шаттл», которая предусматривает частые рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Программа позволяет пассажирам наслаждаться гибкостью в планировании своих поездок.
«„Шаттл“ как работает? Почему вдруг шаттлом называете? Сколько там кресел?» — поинтересовался Владимир Путин во время встречи. Весь разговор был опубликован на сайте Кремля.
«Шаттл» предлагает своим клиентам уникальную возможность изменения времени вылета на другое, отличающееся не более чем на 12 часов от первоначально запланированного. Эта опция доступна без дополнительных расходов, при условии, что направление полета остается неизменным. Сергей Александровский подчеркнул, что программа включает более 70 рейсов в сутки с интервалом в 15 минут, что обеспечивает высокую степень доступности и удобства для пассажиров.
По словам Александровского, летом фактор загрузки рейсов достигал 94-95%, а среднегодовая загрузка удерживается на уровне 90%. Это свидетельствует о высокой популярности и эффективности программы «Шаттл» среди пассажиров. Также стоит отметить, что самолеты, задействованные в программе, имеют компоновку на 100 кресел без бизнес-класса.
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