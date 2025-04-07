Родственникам раненых бойцов СВО разрешили брать отпуск для ухода за ними

Супруги, дети и родители раненых участников спецоперации теперь могут взять отпуск без сохранения зарплаты на срок до 35 дней в год для ухода за ними. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.
«... родителям, супругам и детям ... военнослужащих, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы ... , получивших ранение, контузию или увечье ... (установить отпуск — прим. URA.RU) до 35 календарных дней в году», — сказано в тексте закона. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон также устанавливает рамки, в которых можно использовать предоставленные дни. Они могут быть взяты как единовременно, так и разделены на несколько периодов в течение года.
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