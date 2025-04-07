ФАС обнародовало причину роста цен в сферах строительства и медицины

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла меры для стабилизации цен на поливинилхлорид (ПВХ), активно используемый в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания. Ведомство направило письма крупным производителям с целью упорядочивания ценообразования и предотвращения необоснованного роста цен.
«Поливинилхлорид используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость товаров, в том числе социально значимых», — сообщили на официальном сайте ФАС. Ведомство обратилось к АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик», настаивая на исключении необоснованных повышений цен, приоритизации внутреннего рынка и недопустимости необоснованных отказов от заключения договоров с потребителями.
Кроме того, ФАС акцентировала внимание на необходимости разработки и согласования с ней торговых политик, которые предусматривают приоритет внутреннего рынка и недопустимость экономически необоснованных отказов от заключения договоров. Также ведомство подчеркнуло важность информирования дистрибьюторов о принципах ответственного ценообразования.
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