ФАС обнародовало причину роста цен в сферах строительства и медицины

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ПВХ используется в медицине и строительстве, ФАС отслеживает ситуацию с ценами
ПВХ используется в медицине и строительстве, ФАС отслеживает ситуацию с ценами Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла меры для стабилизации цен на поливинилхлорид (ПВХ), активно используемый в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания. Ведомство направило письма крупным производителям с целью упорядочивания ценообразования и предотвращения необоснованного роста цен.

«Поливинилхлорид используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость товаров, в том числе социально значимых», — сообщили на официальном сайте ФАС. Ведомство обратилось к АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик», настаивая на исключении необоснованных повышений цен, приоритизации внутреннего рынка и недопустимости необоснованных отказов от заключения договоров с потребителями.

Кроме того, ФАС акцентировала внимание на необходимости разработки и согласования с ней торговых политик, которые предусматривают приоритет внутреннего рынка и недопустимость экономически необоснованных отказов от заключения договоров. Также ведомство подчеркнуло важность информирования дистрибьюторов о принципах ответственного ценообразования.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла меры для стабилизации цен на поливинилхлорид (ПВХ), активно используемый в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания. Ведомство направило письма крупным производителям с целью упорядочивания ценообразования и предотвращения необоснованного роста цен. «Поливинилхлорид используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость товаров, в том числе социально значимых», — сообщили на официальном сайте ФАС. Ведомство обратилось к АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик», настаивая на исключении необоснованных повышений цен, приоритизации внутреннего рынка и недопустимости необоснованных отказов от заключения договоров с потребителями. Кроме того, ФАС акцентировала внимание на необходимости разработки и согласования с ней торговых политик, которые предусматривают приоритет внутреннего рынка и недопустимость экономически необоснованных отказов от заключения договоров. Также ведомство подчеркнуло важность информирования дистрибьюторов о принципах ответственного ценообразования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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