Трамп лишил возможности американцев покупать Audi

Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за новых импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Представитель Audi подтвердил, что компания направила письмо дилерам с указанием на временную остановку передачи автомобилей, ввезенных в США после 2 апреля. «Все транспортные средства, ввезенные в США после 2 апреля, будут временно задержаны и не переданы дилерам. А тем рекомендовано сосредоточиться на сокращении уровня своих запасов, им было отправлено соответствующее письмо», — пишет издание Spiegel.
При этом на складах Audi в США уже имеется более 37 тыс. автомобилей, которые не подпадают под новые пошлины и могут быть проданы. Этого количества должно хватить примерно на два месяца продаж без дополнительных поставок, как уточнил представитель компании.
Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин 2 апреля. Они затронули продукцию из 185 стран. Россия не входит в этот список.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.