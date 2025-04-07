Трамп лишил возможности американцев покупать Audi

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Audi перестанут ввозить автомобили в США из-за указа Трампа
Audi перестанут ввозить автомобили в США из-за указа Трампа Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за новых импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают немецкие СМИ. 

Представитель Audi подтвердил, что компания направила письмо дилерам с указанием на временную остановку передачи автомобилей, ввезенных в США после 2 апреля. «Все транспортные средства, ввезенные в США после 2 апреля, будут временно задержаны и не переданы дилерам. А тем рекомендовано сосредоточиться на сокращении уровня своих запасов, им было отправлено соответствующее письмо», — пишет издание Spiegel.

При этом на складах Audi в США уже имеется более 37 тыс. автомобилей, которые не подпадают под новые пошлины и могут быть проданы. Этого количества должно хватить примерно на два месяца продаж без дополнительных поставок, как уточнил представитель компании.

Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин 2 апреля. Они затронули продукцию из 185 стран. Россия не входит в этот список.

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Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за новых импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщают немецкие СМИ.  Представитель Audi подтвердил, что компания направила письмо дилерам с указанием на временную остановку передачи автомобилей, ввезенных в США после 2 апреля. «Все транспортные средства, ввезенные в США после 2 апреля, будут временно задержаны и не переданы дилерам. А тем рекомендовано сосредоточиться на сокращении уровня своих запасов, им было отправлено соответствующее письмо», — пишет издание Spiegel. При этом на складах Audi в США уже имеется более 37 тыс. автомобилей, которые не подпадают под новые пошлины и могут быть проданы. Этого количества должно хватить примерно на два месяца продаж без дополнительных поставок, как уточнил представитель компании. Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин 2 апреля. Они затронули продукцию из 185 стран. Россия не входит в этот список.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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