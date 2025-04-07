В Курской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством мирного жителя польскими наемниками, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Инцидент произошел в селе Плехово, где по данным очевидцев, наемники обстреливали жилой сектор.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления (террористический акт)», — сказала Петренко. Ее слова передает Следком в telegram-канале. Данные следователями были получены от местной жительницы, которая сообщила, что ее родственник был убит в ходе обстрела.
Следствие по этому делу продолжается, проводятся различные следственные действия и назначены соответствующие судебные экспертизы. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия и нацелены на привлечение к ответственности лиц, причастных к совершению данного преступления.
В Курской области неоднократно отмечали присутствие иностранных наемников в ходе украинского вторжения. За вторжение в Курскую область осуждены 79 наемников и боевиков ВСУ. Ранее, в марте 2025 года, уже происходила атака украинских боевиков на жилой дом в селе Мокрушино Беловского района. В том инциденте пострадали два человека, и следствие активно работало над установлением всех обстоятельств и привлечением виновных к ответственности.
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