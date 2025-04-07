Финляндия внесла 1,6 миллиона евро в налоговую реформу на Украине

Финляндия выделяет 1,6 миллиона евро для поддержки украинской налоговой системы в период с 2025 по 2028 год, сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии. Эти средства будут направлены на улучшение прозрачности и цифровизации налоговой службы Украины, а также на повышение ее способности к управлению и проведению реформ.
«Проект „Укрепление доверия к Государственной налоговой службе Украины (ГНС)“ направлен на укрепление внутренней доходной базы Украины и снижение зависимости от внешнего финансирования... На реализацию проекта в 2025-2028 годах выделено 1,6 миллиона евро», — написали на сайте финского ведомства.
В рамках финско-украинского проекта сотрудничества основное внимание будет уделено борьбе с коррупцией и подготовке Украины к вступлению в Евросоюз. Инициатива совместной работы Финляндии и Украины также направлена на улучшение прозрачности и процесса цифровизации налоговой системы Украины.
Официальный запуск проекта состоялся 7 апреля в Хельсинки. На церемонии генеральный директор налогового управления Финляндии Маркку Хейкура и глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко подписали меморандум о взаимопонимании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.