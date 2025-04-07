Государство инвестирует почти 6 млрд рублей на модернизацию вертолетов РФ

Из бюджета РФ будет выделено почти пять миллиардов рублей на модернизацию вертолетов «Ансат-М» и Ми-38-2. Соответствующие конкурсы запущнеы Министерством промышленности и торговли РФ (Минпромторгом РФ). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Для вертолета «Ансат-М» предусмотрены работы по увеличению максимальной взлетной массы до 3800 килограмм, завершение стендовых испытаний элементов конструкции для установки противообледенительной системы и увеличение ресурсных показателей. Максимальная стоимость работ оценена в 3,95 миллиардов рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт госзакупок.
По модернизации вертолета Ми-38-2 запланировано дооборудование модернизированными агрегатами и бортовым оборудованием, увеличение ресурсных показателей агрегатов трансмиссии и несущей системы вертолета, а также получение одобрений изменений типовой конструкции в части применения отечественных комплектующих. Бюджет на эти цели составляет до 1,76 млрд рублей. Обе программы модернизации должны быть выполнены до декабря 2027 года.
Вертолет «Ансат», разработанный конструкторским бюро Казанского вертолетного завода, относится к классу легких многоцелевых воздушных судов. До введения в 2022 году санкционных мер против России, эти вертолеты оснащались двигателями канадской компании Pratt&Whitney. В ответ на это, корпорация «ОДК» приступила к разработке заменяющего двигателя ВК-650В. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, первый полет «Ансата» с новым российским двигателем запланирован на апрель текущего года. Антон Алиханов, руководитель Минпромторга, сообщил, что начало серийных поставок намечено на 2026 год.
Ми-38, средний многоцелевой вертолет, является продуктом инженерной мысли Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля. Этот вертолет оснащен двигателями ТВ7-117В, которые производятся компанией АО «ОДК-Климов».
В рамках комплексной программы развития авиационной отрасли страны, предусмотрено, что в период с 2022 по 2030 годы будет осуществлена поставка 765 вертолетов российского производства. Из этого числа 187 единиц придутся на «Ансат», а 39 — на Ми-38.
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