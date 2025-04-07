Песков: Россия и США пока не определились с датой переговоров

07 апреля 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Москва и Вашингтон не определили дату дальнейших переговоров, уточнил Дмитрий Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Москва и Вашингтон еще не назначили точные даты для следующих двусторонних контактов между своими делегатами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, продолжение [переговоров США и России] должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее появилась информация от спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможности проведения переговоров уже на текущей неделе. Однако пока эти данные не получили подтверждения на текущий момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва и Вашингтон еще не назначили точные даты для следующих двусторонних контактов между своими делегатами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, продолжение [переговоров США и России] должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее появилась информация от спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможности проведения переговоров уже на текущей неделе. Однако пока эти данные не получили подтверждения на текущий момент.