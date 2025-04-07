Песков: Россия и США пока не определились с датой переговоров

Москва и Вашингтон еще не назначили точные даты для следующих двусторонних контактов между своими делегатами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, продолжение [переговоров США и России] должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее появилась информация от спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможности проведения переговоров уже на текущей неделе. Однако пока эти данные не получили подтверждения на текущий момент.
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