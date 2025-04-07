Песков: Россия и США пока не определились с датой переговоров

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Москва и Вашингтон не определили дату дальнейших переговоров, уточнил Дмитрий Песков Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Москва и Вашингтон еще не назначили точные даты для следующих двусторонних контактов между своими делегатами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, продолжение [переговоров США и России] должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее появилась информация от спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможности проведения переговоров уже на текущей неделе. Однако пока эти данные не получили подтверждения на текущий момент.

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Москва и Вашингтон еще не назначили точные даты для следующих двусторонних контактов между своими делегатами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, продолжение [переговоров США и России] должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы вас проинформируем», — заверил представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее появилась информация от спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о возможности проведения переговоров уже на текущей неделе. Однако пока эти данные не получили подтверждения на текущий момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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