Для ветеранов СВО с инвалидностью подготовили 850 «умных» квартир и домов

Около 850 «умных» квартир и домов обустроили специально для ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил заместитель председателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.
«Почти 850 квартир и домов мы ребятам оснастили. По сути, это умный дом. Это очень важно. Также мы приобретаем тренажеры, чтобы ребята и дома могли восстанавливать свое здоровье», — сказал Вылегжанин. Информацию передает ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о том, что родственники раненых участников СВО смогут брать отпуск без сохранения зарплаты на срок до 35 дней. Отпуск можно брать как единовременно, так и разделяя его на периоды.
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