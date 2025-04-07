Для ветеранов СВО с инвалидностью подготовили 850 «умных» квартир и домов

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Для участников СВО с инвалидностью обустраивают дома и квартиры под их потребности
Для участников СВО с инвалидностью обустраивают дома и квартиры под их потребности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Около 850 «умных» квартир и домов обустроили специально для ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил заместитель председателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин.

«Почти 850 квартир и домов мы ребятам оснастили. По сути, это умный дом. Это очень важно. Также мы приобретаем тренажеры, чтобы ребята и дома могли восстанавливать свое здоровье», — сказал Вылегжанин. Информацию передает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о том, что родственники раненых участников СВО смогут брать отпуск без сохранения зарплаты на срок до 35 дней. Отпуск можно брать как единовременно, так и разделяя его на периоды.

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Около 850 «умных» квартир и домов обустроили специально для ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил заместитель председателя фонда по медицинскому блоку Сергей Вылегжанин. «Почти 850 квартир и домов мы ребятам оснастили. По сути, это умный дом. Это очень важно. Также мы приобретаем тренажеры, чтобы ребята и дома могли восстанавливать свое здоровье», — сказал Вылегжанин. Информацию передает ТАСС. Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о том, что родственники раненых участников СВО смогут брать отпуск без сохранения зарплаты на срок до 35 дней. Отпуск можно брать как единовременно, так и разделяя его на периоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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