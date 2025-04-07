В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детских садов

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Два детские сада эвакуированы из-за сообщений о минировании
Два детские сада эвакуированы из-за сообщений о минировании Фото:

В городе Данков Липецкой области произошла эвакуация двух детских садов после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. 

«Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании», — говорится в telegram-канале правительства Липецкой области. Анонимные угрозы были адресованы детским садам №7 и №8. Персонал учреждений быстро отреагировал на угрозы, сообщив в службу «112».

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы для проверки зданий и обеспечения безопасности. В настоящее время проводятся все необходимые меры по проверке информации о минировании и поиске лиц, ответственных за распространение ложных угроз.

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В городе Данков Липецкой области произошла эвакуация двух детских садов после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.  «Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании», — говорится в telegram-канале правительства Липецкой области. Анонимные угрозы были адресованы детским садам №7 и №8. Персонал учреждений быстро отреагировал на угрозы, сообщив в службу «112». На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы для проверки зданий и обеспечения безопасности. В настоящее время проводятся все необходимые меры по проверке информации о минировании и поиске лиц, ответственных за распространение ложных угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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