В Липецкой области неизвестные сообщили о минировании детских садов

В городе Данков Липецкой области произошла эвакуация двух детских садов после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
«Два детских сада в Данкове получили анонимные угрозы о минировании», — говорится в telegram-канале правительства Липецкой области. Анонимные угрозы были адресованы детским садам №7 и №8. Персонал учреждений быстро отреагировал на угрозы, сообщив в службу «112».
На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы для проверки зданий и обеспечения безопасности. В настоящее время проводятся все необходимые меры по проверке информации о минировании и поиске лиц, ответственных за распространение ложных угроз.
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