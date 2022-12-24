Лукашенко подарил любимое сало Шойгу главе «Роскосмоса» 24 декабря 2022 в 18:30 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко подарил главе «Роскосмоса» сало и хлеб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе «Роскосмоса» Юрию Борисову любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Свой подарок белорусский лидер сделал, когда посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. «Это любимое сало Шойгу», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Также глава Беларуси подарил Борисову свежеиспеченный хлеб. «Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал президент. Ранее сообщалось о вылете Лукашенко в Россию и посещении им Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе «Роскосмоса» Юрию Борисову любимое сало министра обороны РФ Сергея Шойгу. Свой подарок белорусский лидер сделал, когда посетил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. «Это любимое сало Шойгу», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Также глава Беларуси подарил Борисову свежеиспеченный хлеб. «Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — сказал президент. Ранее сообщалось о вылете Лукашенко в Россию и посещении им Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям