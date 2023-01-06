В Евросоюзе отмахнулись от объявленного Россией перемирия

Глава евродипломатии Боррель не поверил в искренность инициативы РФ о перемирии

06 января 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Евросоюз не поверил в искренность России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество должно быть подкреплено «выводом войск и военной техники с территории Украины», иначе оно не заслуживает доверия. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Предложение России [о 36-часовом рождественском прекращении огня — прим. URA.RU] не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Марокко. Он также уличил Россию в попытке выиграть время, чтобы перегруппировать войска. Ранее Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Украина отвергла его. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украине была предложена рука христианского милосердия, а украинские руководители ее отвергли. ВСУ продолжили обстрел позиций российских войск в Донбассе, сообщила деловая газета «Взгляд». Россия соблюдает режим прекращения огня с 6 января 12 часов по мск.

Предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на Рождество должно быть подкреплено «выводом войск и военной техники с территории Украины», иначе оно не заслуживает доверия. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Предложение России [о 36-часовом рождественском прекращении огня — прим. URA.RU] не заслуживает доверия. Нужно увидеть конкретные вещи и действия на земле. Необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины», — сказал Боррель на пресс-конференции в Марокко. Он также уличил Россию в попытке выиграть время, чтобы перегруппировать войска. Ранее Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Украина отвергла его. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украине была предложена рука христианского милосердия, а украинские руководители ее отвергли. ВСУ продолжили обстрел позиций российских войск в Донбассе, сообщила деловая газета «Взгляд». Россия соблюдает режим прекращения огня с 6 января 12 часов по мск.