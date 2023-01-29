29 января 2023

В Конгрессе США испугались удара по репутации доллара из-за Украины

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Доллары. Курган, валюта, купюра, доллары, курс доллара, доллар
Россия разрушает авторитет доллара при помощи украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия доказывает миру, что американские санкции не так эффективны, как многие могли бы предполагать. Эта страна не нуждается в дружбе с Соединенными Штатами для процветания, тем самым она наносит удар по авторитету американского доллара. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Доллар перестанет быть мировой валютой. Из-за нашего собственного высокомерия и „борьбы за спасение демократии“ на Украине. Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба (Соединенных Штатов — прим. URA.RU) для торговли и процветания», — заявила Грин у себя на странице в Twitter.

Ранее зампредседателя Правительства России Александр Новак рассказал о том, что Россия вместе с Китаем планируют перестать использовать доллар в контексте торговли энергетическими ресурсами. Страны в дальнейшем хотят использовать национальные валюты. Юань прошлой осенью впервые стал популярнее доллара на российском валютном рынке.

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Россия доказывает миру, что американские санкции не так эффективны, как многие могли бы предполагать. Эта страна не нуждается в дружбе с Соединенными Штатами для процветания, тем самым она наносит удар по авторитету американского доллара. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин. «Доллар перестанет быть мировой валютой. Из-за нашего собственного высокомерия и „борьбы за спасение демократии“ на Украине. Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар или дружба (Соединенных Штатов — прим. URA.RU) для торговли и процветания», — заявила Грин у себя на странице в Twitter. Ранее зампредседателя Правительства России Александр Новак рассказал о том, что Россия вместе с Китаем планируют перестать использовать доллар в контексте торговли энергетическими ресурсами. Страны в дальнейшем хотят использовать национальные валюты. Юань прошлой осенью впервые стал популярнее доллара на российском валютном рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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